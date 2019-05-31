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Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 4 yaralı

Sivas’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, kazada 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Kayseri- Sivas karayolu Söğütcük köyü mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden A.Y. idaresindeki 34 GM 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Şarampole uçan otomobilde bulunan aynı aileden K.Y. , A.D. , G.Y. ve otomobil sürücüsü A.Y. yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.


Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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