Kontrolden çıkan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

Sivas'ta kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir büfeye girdi, ardından önüne kattığı 4 otomobili sürükledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hikmetışık Caddesi'nde meydana geldi. Ö.O. sevk ve idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce Dikilitaş mevkiinde bulunan bir büfeye çarptı, ardından 4 aracı önüne katıp sürükledi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Sıkışan otobüs sürücüsü bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.