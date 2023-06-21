Kontrolden çıkan kamyon yan yattı, 2 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara'dan Malatya istikametine giden K.A. idaresindeki 06 DPN 143 plakalı kamyon, Sivas'ın Gürün ilçesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı. Aracın içerisinde bulunan yabancı uyruklu M.H.A. ve sürücü K.A. hafif şekilde yaralandı.
Kazayı görenler durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.