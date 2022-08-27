Kontrolden çıktı aydınlatma direğine çarptı

Sivas'ta direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.E.K idaresindeki 58 BS 056 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan E.K yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yol bir süreliğine trafiğe kapandı

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle yol bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Direğin yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.