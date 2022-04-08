İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolü kaybedip park halindeki araçlara çarptı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kullandığı aracın kontrolünü kaybeden genç İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki park halinde bulunan araçlara çarptı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kullandığı aracın kontrolünü kaybeden genç İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki park halinde bulunan araçlara çarptı.


Olay geçtiğimiz gün Kayseri - Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Malatya istikametine gitmekte olan B.Ö.(22) kullandığı aracın kontrolünü kaybederek Emniyet Müdürlüğü binası önünde park halindeki araçlara çarptı. Üç araçta maddi hasar oluştu. Panik yaşayan genç geri manevra yapmaya kalkınca başka bir araca daha çarptı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gence 880 TL para cezası uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.