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Konyaspor - Sivasspor rekabetinde 26. randevu

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacak olan İH Konyaspor ile DG Sivasspor, 26. kez rakip olacak.


Konyaspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ilk haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 9 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 8 kez kazandı. 8 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.


İki takım arasındaki en farklı maç ise 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında oynanan ve Konyaspor'un sahasında 5-0 kazandığı maç olmuştu.


Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Cüneyt Çakır görev yapacak.


İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 25 maçın skorları şöyle:



2005-2006 Sezonu


Sivasspor-Konyaspor: 1-1


Konyaspor-Sivasspor: 2-1



2006-2007 Sezonu


Konyaspor-Sivasspor: 2-0


Sivasspor-Konyaspor: 1-3



2007-2008 Sezonu


Konyaspor-Sivasspor: 2-1


Sivasspor-Konyaspor: 3-0



2008-2009 Sezonu


Sivasspor-Konyaspor: 1-0


Konyaspor-Sivasspor: 0-0



2010-2011 Sezonu


Sivasspor-Konyaspor: 1-0


Konyaspor-Sivasspor: 1-1



2013-2014 Sezonu


Sivasspor-Konyaspor: 2-0


Konyaspor-Sivasspor: 3-0



2014-2015 Sezonu


Sivasspor-Konyaspor: 0-0


Konyaspor-Sivasspor: 0-1



2015-2016 Sezonu


Sivasspor-Konyaspor: 0-0


Konyaspor-Sivasspor: 2-1



2017-2018 Sezonu


Sivasspor-Konyaspor: 2-1


Konyaspor-Sivasspor: 5-0



2018-2019 Sezonu


Sivasspor-Konyaspor: 0-0


Konyaspor-Sivasspor: 1-1



2019-2020 Sezonu


Sivasspor-Konyaspor: 2-0


Konyaspor-Sivasspor: 2-2



2020-2021 Sezonu


Konyaspor-Sivasspor: 0-1


Sivasspor-Konyaspor: 3-1



2021-2022 Sezonu


Sivasspor-Konyaspor: 0-1

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