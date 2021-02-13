Köpek ısıran 1 çocuk kaçtı, 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı

Sivas'ta köpeğin ısırdığı 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı, 1 çocuk tedaviyi kabul etmeyerek kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat, 16. 00 sıralarında Aydoğan Mahallesi Aydoğan Aile Sağlığı Merkezi mevkiinde meydana geldi. Mahallede oynayan 3 çocuğu sahipli bir köpek ısırdı. Bacağından ve elinden yaralanan 16 yaşındaki S.K. ve Ç.A. isimli iki çocuk, olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuklardan 1 tanesininse olayın paniğiyle tedavi kabul etmeyerek olay yerinden kaçak ayrıldı. Çocukların, hastanede yapılacak kuduz aşısı sonrası evlerine gönderilecekleri öğrenildi. Öte yandan polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinden kaçan çocuğa ulaşmaya çalışıyor.