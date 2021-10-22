Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında Köprü Akademi Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Şube Müdürleri Mesut Kaş ve Mehmet Başcil ile ilçe milli eğitim müdürleri ve ilçe şube müdürleri de katıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, "Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme sloganıyla başlattığımız ve kısaca KÖPRÜ diye isimlendirdiğimiz projemiz kapsamında ilimizde 97 Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi oluşturduk. Kurslara kayıt yaptıran 8 bin 202 öğrenciye yardımcı materyal olarak kaynak kitap seti dağıttık. İl genelinde ortaöğretim ve lise gruplarına 3 adet izleme sınavı yaptık, 22 izleme sınavı daha yapmayı planlamaktayız. Bu izleme sınavları sayesinde öğrencilerimizin kazanım düzeylerini daha rahat görebiliyoruz. Öğrencilerimizin eksiklerine göre rehberlik çalışmalarını daha planlı bir şekilde yürütüyoruz. İl genelinde uyguladığımız bu sınavlarla öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini öngörüyoruz, ön alıyoruz” dedi.

KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırladıkları özel yazılım sayesinde velilerin de öğrenciler gibi sınav sonuçlarını görebildiğini ve sınav istatistiklerini takip edebildiğini kaydeden Aslan, “Böylelikle başarılı sonuçlar elde etmemiz kolaylaşıyor. Sayın Valimizin himayelerinde; ‘Her sene daha ileriye' parolasıyla çalışıyoruz. İl ve ilçelerimizdeki okullarımızla Sivas'ın başarı seviyesini yukarı çıkarmak adına gereken özveriyi gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"Köprü Akademi Projesi kapsamında öğrencilerimizin DYK hizmetleri sürecini yakından takip ediyoruz” diyen Aslan; “Öğrencilerimizin liseye girişteki doğru yanlış net sayılarından bulunduğu yüzdelik dilimine; YKS'de göstermiş olduğu başarıdan yaptığı doğru yanlışa ve yerleştiği bölüme kadar tüm süreci yakından takip ederek, dinamik bir süreç yürütmeyi hedefliyoruz. Akademik veri havuzu oluşturmak için her türlü hazırlığımızı yaptık. Çalışmalarımızı okul, ders ve öğrenci bazlı yaparak ilin genel durumunu detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Süreç içerisinde yapılan çalışmaların yansımalarını, yapacağımız aylık toplantılarda tekrar masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı Şube Müdürü Mesut Kaş'ın sunumuyla sona erdi.