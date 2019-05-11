İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpüren havuzu görenler şaşkına döndü

Sivas’ın Suşehri ilçesinde köpüren havuz görenleri şaşkına çevirdi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde köpüren havuz görenleri şaşkına çevirdi.


Suşehri belediyesi temizlik ekipleri Sivas Caddesi üzerinde bulunan süs havuzunu temizlemek için içerisine deterjan attı. Fıskiyenin çalıştırılmasıyla birlikte su köpürdü. Havuz köpükle kaplandı. Köpükle kaplanan havuz ilginç bir görüntü oluşturdu. Bu durumu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken bu anları cep telefonları ile görüntüledi. Havuzun köpürmesini fırsat bilen çocuklar ise havuzun üzerinde biriken köpükleri birbirlerine atarak eğlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.