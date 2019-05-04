"Korkma Köpeği Anla" çalıştayı düzenlendi

Öğr. Üyesi Mustafa Koçkaya tarafından geliştirilmiş olan “Korkma, Köpeği Anla” projesi, gelen talep ile çalıştaya dönüştü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür merkezinde gerçekleşen “Korkma, Köpeği Anla” çalıştayına Sivas dışından bir çok üniversiteden ve Cumhuriyet Üniversitesi'nden çok sayıda akademisyen, ana sınıfı öğrencileri velileri ve öğrenciler katıldı.

Program Saygı Duruşunda durulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen “Korkma, Köpeği Anla” etkinliklerinin mini bir video gösterimi yapıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Feride Özlem Elagöz hayvan ve insan sevgisi konusunda güncel dizi sahneleri ve sosyal yaşamdan kesitler sundu. Çalıştayın kapanış oturumunda ise Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koçkaya tarafından katılımcılara çalıştay hakkında bilgi verildi.