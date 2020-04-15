Korona virüs tuz satışlarını vurdu

Sivas'ta doğal kaynak tuzu üretimi yapan Fikri Çiçek, korona virüsün ardından nakliyede yaşanan sıkıntılar nedeniyle satışların durduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, bir yandan insan sağlığını diğer yandan da ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Fikri Çiçek isimli üretici, Sivas'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl köyünde yerin 50 metre derinliğinden gelen doğan mineralli su kaynak tuzu üretiyor. Haziran ayında ürettiği tuzu baharın gelmesi ile piyasaya süren Çiçek'in planları, korona virüs salgını nedeniyle alt üst oldu. Çiçek, nakliyede yaşanan sıkıntılar nedeniyle satışların durma noktasına geldiğini belirtti. Virüsten önce ayda 15- 20 ton satış yatığı belirterek şu günlerde satışların kilolar bazına kadar gerilediğini söyledi. Öte yandan Çiçek, Türkiye'de tuz sıkıntısının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

“Türkiye'de tuz sıkıntısı yok”

Doğal kaynak tuzu üreticisi Fikri Çiçek, Türkiye'de tuz sıkıntısının bulunmadığını belirterek, “Mevsimine göre değişiyor. Bazen bin ton, bazen 500 ton, bazen de bin 500 ton olarak da değişiyor. Kışın eğer ki kar iyi giderse, yağmurlarımız iyi geçerse yazın da kurak bir şekilde geçerse üretimimiz artıyor. Yerin altındaki tuzlu suyumu yeni yaptığımız havuzlara veririz. O büyük havuzlarımızda yüzde 25 olan tuzumuzu alıp, yüzde 75 ham suyumuzu buharlaştırarak doğal 84 mineralli tuzumuzu alarak, üretimimizi başarıyoruz. Fazlası zarar, bende evimde fazlasını tabii ki kullanmıyorum ama bu doğal tuz olduğu için içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Bizim tuzlarımız doğal tuzdur. 84 tane de mineral vardır. Türkiye'de tuz üretimiz yüzde 85'ini, yüzde 90'ını Konya tuz gölümüz karşılar. Geri kalan yüzde 10'luk bölümünü de bizim gibi İç Anadolu'da birkaç tane firma vardır bunlar karşılar. Türkiye genelinde tuz sıkıntısı yoktur" dedi.

“Korona virüs satışlarımızı etkiledi”

Çiçek, korona virüsün satışlarını etkilediğini ifade ederek, “Korona satışlarımızı bayağı etkiledi. Bu hastalık olmadan önce aylık 15-20 ton satışlarımız oluyordu ama şu anda hiçbir satışımız olmuyor. Müşterilerimiz köylere çıkamıyor. Çoğu köylerimiz karantina altında, korkusundan vatandaş evinden dışarıya çıkamıyor. Bu hastalık olmadan önce vatandaş buraya gezerek geliyordu, hem doğal tuzunu alıyordu hem de gezmiş oluyordu. Bu hastalıktan dolayı bayağı etkilendik” şeklinde konuştu.