Korona virüsü hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Altınyayla Kaymakamı Halil Dalak Başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarının ve ilgili amirlerin katılımları ile Mart ayı muhtarlar toplantısının bu ay ki konusu Korona virüsü oldu

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarına korana virüsü hakkında bilgiler verilerek dikkat edilmesi gereken husuzlar anlatıldı. 2020 yılı içerisinde planlanan proje ve yatırımlar hakkında da bilgilendirmeler yapılarak sorun ve talepler dinlendi. Ayrıca toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri de acil durumda tek numara 112 teması ile 2020 yılı tanıtım çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak üzere toplantıya iştirak etti. 112 Acil Çağrı Merkezi yetkililerinin yapmış olduğu sunumda; 112 Tek Numara sistemine neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl çalıştığı, gereksiz ve asılsız ihbarlarla 112 sisteminin meşgul edilmemesi ve vatandaşlarımızda 112 bilincinin oluşmasında muhtarlarımızın etkin rol almasının faydalı olacağına değinildi. Kaymakam Halil Dalak, toplantıya katılan Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Alpaslan Ceyhan'a ve 7/24 saat görev yapan personellerine teşekkürlerini sunarak çalışmalarında başarılar diledi.