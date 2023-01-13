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Koruma altındaki keklikleri vurdular, cezadan kaçamadılar

Sivas’ta koruma altındaki çil kekliklerini avlayan 3 avcıya toplamda 11 bin 46 lira idari para cezası uygulandı.

Sivas'ta koruma altındaki çil kekliklerini avlayan 3 avcıya toplamda 11 bin 46 lira idari para cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ve HAYDİ Jandarma ekipleri; Şarkışla, Gemerek ve Yıldızeli ilçelerinde doğa koruma kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu 21 avcı kontrol edildi. Üç avcı hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. 2022-2023 av döneminde avı yasak olan ve öldürülen 5 adet çil kekliğine imha edilmek üzere el konulurken, 3 avcıya keklik başına bin 650, koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan dolayı da kişi başına 932 TL olmak üzere toplamda 11 bin 46 TL idari para cezası uygulandı.

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