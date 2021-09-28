Köy köy gezip miniklere trafik eğitimi veriyorlar

Şarkisla İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, çocuklarda trafik bilincinin erken yaşlarda gelişmesi için köy köy gezerek minik öğrencilere trafik eğitimi veriyor. Köy ve beldelerde bulunan okullarda planlanan eğitim programının ilki köy ve belde okullarımızda verilecek olan Trafik seminerleri eğitimi Kızılcakışla Köyü Fatih İlköğretim Okulunda başladı. Uman personel tarafından miniklere görsel trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar anlatıldı.