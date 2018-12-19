Köy okullarına kütüphane kuruyorlar

Sivas'ta sosyal medyadan başlatılan 'Bir Kitap Bir Çocuk Projesi' kapsamında köy okullarına kütüphane kuruluyor.

2016 yılından Rasim Ali Şimşek koordinatörlüğünde sosyal medyada başlatılan hedefi kırsal kesimde yaşayan maddi olanaklardan yoksul okullardaki öğrencilerin kitaba rahatça erişmeleri ve Türkiye genelinde okuma oranının artırılması olan 'Bir Kitap Bir Çocuk Projesi' kapsamında köy okullarına kütüphaneler kuruluyor. Bugüne kadar proje kapsamında 31 okula yardım eli uzatıldı. Proje kapsamında Kangal ilçesi Çetinkaya köyündeki ilköğretim okuluna da kütüphane kuruluyor.

Proje koordinatörü Rasim Ali Şimşek,"Projemizin amacı, çocuklarımızın eğitim ve yaşamsal koşullarının iyileştirilmesi için

gelen talepler doğrultusunda okullar belirleyip eksiklerini tamamlayarak geleceğe umutla bakabilen ve en önemlisi de kitap okuyan bir toplum bilincinin oluşmasını sağlayabilmektir. Başladığımızdan bu yana ekibimiz ve destekçilerimizle birlikte büyük mutluluklar elde ettik. Kitap ve kırtasiye konularında imkan sunan projemiz ile çocuklarımıza ve okullarımıza umut olacağına inandığımız çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız neticesinde Sivas'ta 9 okul olmak üzere, Balıkesir, Samsun, Ankara, Bursa, Van ve Mardin'de de okullar belirlenip toplamda 31 okulumuzun eksikleri tamamlanmıştır. Çocuklarımızın mutluluğu, geleceği için okuyacakları her bir kitabın, alacakları eğitimin öneminin bilincindeyiz. Kitaplar umut verir, çocukların bir umudu olsun." dedi.