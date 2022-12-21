İhlas Haber Ajansı

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Köy yaşam merkezleriyle köyler şenleniyor

Köy yaşam merkezlerine dönüştürülen kapalı köy okulları, köyden düzenlenen ortak aktivitelere ev sahipliği yapıyor.


Sivas'ın Gürün ilçesi birlikte Sularbaşı Köy Yaşam Merkezinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler ve köy sakinleri bir araya geldi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Şube Müdürü Bayram Mutlu'da katıldı. Etkinlikle hazırlanan yerli ürünler tüketilerek sergilendi. Sohbetler edildi oyunlar oynandı.


İlçede; Sularbaşı, Kalederesi, Kızılören, Karadoruk, Koyunlu, Kaynarca ve Güneş köylerinde kullanılmayan okulların köy yaşam merkezlerine dönüştürüldüğü belirtilerek diğer köylerde bulunan kapalı okullarında dönüşümü için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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