Köyde mahsur kalan yaşlı hasta kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karalar köyünde yaşayan 85 yaşındaki Kiraz Karakuş isimli vatandaş rahatsızlandı. Yaşlı hastanın yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karalar köyüne ilerlemekte güçlük çeken ambulans, Suşehri İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu açması sonucu ulaştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kiraz Karakuş, Suşehri İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Diğer yandan ilçede etkisini sürdüren yağıştan dolayı yolda mahsur kalan bir araç ve içerisindeki şoför, iş makinelerinin aracı çekmesi ile kurtarıldı.