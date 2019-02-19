İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koyulhisar'da müzik atölyesi sınıfı açıldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yapılan müzik atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yapılan müzik atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.


Koyulhisar Cumhuriyet Ortaokulu'nda yapılan Muzaffer Sarısözen Müzikhanesi sınıfının açılışı gerçekleştirdi. Kaymakam Çağlar ve ilçe protokolünün müzik atölyesinin açılışını gerçekleştirmesinin ardından katılımcılar müzik öğretmeni Oğuzhan Öztürk ve Hüseyin Cem Dalak tarafından öğrencilerden oluşturduğu saz ekibinin müzik dinletisini dinledi.


Kaymakam Partal, müzik atölyesinin öğrenciler için sanat dünyasında fikirlerin oluşmasında ve gelişmelerinde büyük rolü olacağını ifade etti. Öğrencilerden oluşan koroda 23 kişilik saz, 13 kişilik gitar ve 3 kişilik piyano ekibi bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.