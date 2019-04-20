Koyun sürüsüne Nisan ayında kar sürprizi

Sivas'ın Altınlayla ilçesi Taşlıköyük köyünde aniden bastıran kar yağışı ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi ile yağan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sivas'ın Altınyayla ilçesi Taşhöyük köyünde koyun sürüsünü otlatmak için meraya çıkartan Şahin Keskin'de kar sürprizi ile karşılaştı. Koyunlar ve sürüyü koruyan köpekler karla kaplandı. Keskin ortaya çıkan ilginç görüntüyü cep telefonu ile fotoğrafladı.