Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Sivas'ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişi bir çoban tarafından vurularak öldürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan çoban 3 kişiyi koyun hırsızı olduklarını düşündüğü için öldürdüğünü iddia etti.

Olay, Sivas'a 66 kilometre uzaklıkta, Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde gerçekleşti. Kırsalda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 3 kişiyi fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gidildiğinde tüfekle vurulmuş 3 kişinin öldüğü anlaşıldı. İlk incelemede ölenlerin üzerinden kimlik çıkmazken yapılan derinlemesine araştırmada ölenlerin Sivas'ın Şarkışla ilçesinde küçükbaş hayvan ticareti yapan Kurban Polat (24), Mustafa Tamer (20) ve Osman Tamer (58) oldukları belirlendi. Olayın 13.30 sularında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Cinayet zanlısı olarak köyde çobanlık yapan A.Y. (24) gözaltına alındı. A.Y. ifadesinde, 3 kişiyi koyun hırsızı olduklarını düşündüğü için öldürdüğünü belirtti. Olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.