Köyünde yaşadığını ispat etmeye çalışıyor

Sivas merkeze bağlı Karayün köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Ali Koçak'ın başı ikametiyle dertte. Köyde yaşadığını ispat etmek için köylülerden imza toplayan Koçak, yetkililerden yardım bekliyor.

Sivas'ta 27 yıl Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Mehmet Ali Koçak, emekli olduktan sonra kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karayün köyüne yerleşmeye karar verdi. Eşinden ayrılan iki çocuk babası Koçak, köyünün dışına bir çiftlik evi yaptı. İkametini de köye aldırmak için İl Nüfus Müdürlüğüne giden Koçak, çiftlik evinin kapı numarası olmadığı için ikametini buraya aldıramadı. Daha sonra başka bir eve ikametini aldırdı. İkamet değişikliğinin mükerrer yapılıp yapılmadığını tespit için jandarma ekipleri muhtarla birlikte Koçak'ın evde bulunmadığı sırada eve gitti. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler tutanak tuttu. Tutulan tutanak sonucu 2 bin 250 lira para cezasına ödemek zorun kalan Koçak, daha sonra köyde aylık 100 liraya kiraladığı başka bir eve yerleşti. Köyde yaşadığını ispat etmek içinde köylülerden imza da toplayan Koçak, ikamet sorunu yaşadığı için köyde yetiştirdiği arıları Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıt ettiremedi. Jandarma ekiplerinin tutanağı düzeltmesini bekleyen Koçak, arılarını kış sezonunu geçirmeleri için Tokat'a götüremiyor.

Nüfus Müdürlüğüne gidip, köyde yaşadığını ve ikametini köye aldırmak istediğini belirten Koçak, "Adres istediler. Çiftliğimi söyledim. Çiftliğin numarası olmadığı için kayıt edemediler. Oradaki memur 63 numaranın müsait olduğunu söyleyerek beni oraya yazdı. Burada elektriğim olmadığı için buzdolabım, çamaşır makinem her şeyim köyde. Jandarma muhtar ile beraber geliyor. Evde kimse olmadığı için muhtara soruyorlar. Muhtar köyde ikamet etmediğimi söylüyor. İki sefer gelip, iki kez tutanak tutması sebebiyle 2 bin 250 lira ceza kestiler. Gittim, Nüfus Müdürlüğü ile görüştüm. Muhtarın beyanının ortalığı karıştırdığını ifade ettiler. Azalardan ve köy heyetinden topladığım imzaları ile ev sahibi ile yaptığım kiralık kontratı gösterdim. 18 Mayıs'ta bir dilekçe daha yazdılar jandarmaya 7 ay geçmesine rağmen bir türlü haber çıkmadı. Amacım arılarımı Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıt ettirmek ve kışlatmak için Tokat'a götüreceğim. Başka bir amacım, emelim yoktur. Beni süründürüyorlar, bir ikamet aldırmak ne kadar zormuş" dedi.

Köyde hayvanlarla ilgilendiğini ifade eden Koçak, "Köpeklerim var, burada vakit geçiriyorum. Yazın daha çok çiftlik evindeyim. Soğuk havalarda köyümde kalıyorum. Akşamları gidip gündüz geliyorum hayvanlarımla baş başayım. Ama bir türlü ispat edemiyorum. Jandarma gelip de 'köyde ikamet ediyor' diye bir türlü tutanak tutmuyor. Bir daha ceza yersem ben ne yapacağım. Ben bu arıları kredi çekip de aldım. Devletten herhangi bir şey beklemiyorum. Kendi emeğimle, kendi çabamla bunları yapıyorum. En sonunda Cumhurbaşkanı'na şikayet ettim. Ben ufak, tefek işler için neden Cumhurbaşkanımızı rahatsız edeyim. Bir ikamet alacağım hiçbir şey yok" diye konuştu.