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Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar

Sivas’ın Gürün ilçesinde 3 çoban hayvanlarını otlatırken kar yağışına yakalandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 3 çoban hayvanlarını otlatırken kar yağışına yakalandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sivas'ta sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Bağlıçay köyü de mevsimin ilk kar yağışından nasibini aldı. Köyün yüksek kesimlerinde koyunlarını otlatan Levent Çakar, Özgür Yıldırım ve Hüsnü Takçı adlı çobanlar kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı. Bir süre koyunları otlatan çobanların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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