Öğretim Üyesi Fikriye Çelik, kriz anlarında sosyal medya kullanımına dikkat çekerek, “Sosyal medyada kitlelerin birer haberci değil kullanıcı olduğu kabul edilmeli” dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Fikriye Çelik, kriz haberciliğinde gözetilmesi gereken etik ilkeleri, kriz anlarında sosyal medya kullanımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çelik, deprem başta olmak üzere doğal afetler herhangi bir olayın yönetiminden, çözümünden ve haberleştirilmesinden farklı protokoller gerektirdiğini kaydetti. İçinde bulunulan sürecin rutin bir vaka olmamakla birlikte yalnız bir deprem olmanın da ötesine yerleşen bir konum işgal etmekte oluğunu belirtti.

"Doğruluğundan emin olunmayan içerikler paylaşılmamalı"

Kriz anlarında sosyal medya kullanımına değinen Çelik, “Sosyal medyada kriz anlarında dezenformasyonun yükselişe geçtiği unutulmamalı. Hız tuzağına dikkat edilmeli. Kamu yararı adına devletin manipülasyonla mücadele haklılığı desteklenmelidir. Sosyal medya mecralarında sorumsuz, doğrulatılmamış paylaşımların anlık tepkilere yol açtığı gerçeği atlanmamalıdır. Aksiyonerlik ile klavye şovmenliği arasındaki fark gözetilerek yalnız resmi açıklamalara itibar edilmeli. Doğrulatılmamış enformasyona dayalı içerik üretiminde bulunulmamalı, doğruluğundan emin olunmayan içerikler paylaşılmamalı, beğenilmemeli, yeniden üretilmemelidir. Sosyal medyada kitlelerin birer haberci değil kullanıcı olduğu kabul edilmelidir” dedi.