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Küçük çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı

Sivas’ta 11 yaşındaki çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye yangını söndürürken verdiği mücadele dikkat çekti.

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye yangını söndürürken verdiği mücadele dikkat çekti.


Edinilen bilgilere göre yangın Gökçebostan Mahallesi 13. sokakta boş bir arazide meydana geldi.Boş arazide bulunan otluk alan henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Evlere de sıçrama ihtimali olan yangını gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken o esnada 11 yaşındaki çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye yangını söndürmeye çalışması dikkat çekti. Eline aldığı parçalarla yangını söndürmeye çalışan çocuk takdir topladı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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