Küçük kızı köpek ısırdı

Sivas'ta köpek ısırması sonucu ayağından yaralanan küçük kız tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 104. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. isimli 11 yaşındaki küçük çocuğu sokakta oyun oynadığı sırada köpek ısırdı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken olay yerine gelen ekipler de köpeğin küçük kızı sağ bacağından ısırdığını belirledi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kız Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekiplerce köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlatıldı.