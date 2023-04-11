Küçük Şila'ya Anadolu'dan dev anne

Annesiz kalan 'Şila' isimli Alman Pointer cinsi av köpeğine, 'Anadolu aslanı' olarak bilinen kangal köpeği sütannelik yapıyor.

Doğumunun ardından kısa bir süre sonra annesini kaybeden Şila isimli köpeğe sıcakkanlı ve sahiplenici yapısıyla bilinen, 'Dicle' isimli kangal köpeği sahip çıktı. Kendi yavrularından ayırmadığı Şila'yı büyüten dev kangal, görenlerin şaşırmasına neden oluyor. Sivaslı Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Şila'nın kangal yavrularıyla birlikte koordineli bir şekilde büyüdüğünü ve birbirlerine farklı özellikler kattığını söyledi.

“Şila'yı kangallar büyüttü”

Yıldız, kangalların Şila'yı sahiplendiğini ve büyüttüklerini söyleyerek, “Şila Alman Pointer ırkı ve biz bunu sahiplendik ama annesiz kaldı. Şila annesiz kaldığı için onu kangallar büyüttü, emzirdi ve annelik yaptılar. Kangal köpekleri Şila'yı dışlamadılar ve yavrularıyla birlikte emme yetilerini geliştirdiler, onu ısıtıp emzirdiler. Şila artık kangallarla büyüyen bir Alman puanteri. Şila'nın annesi küçüktü ama şu an kocaman bir anneye sahip ve burada kangal ırklarının olduğu kocaman bir yuvaya sahip” şeklinde konuştu.

“Kangallar yavrulara, düşkünlere ve sahipsizlere dosttur”

Uzman Kangal Yetiricisi Yıldız, kangal köpeklerinin bütün yavrulara karşı kucaklayıcı olduğunu belirterek, “Kangalların özelliklerinden bir tanesi de sokağa atılmış yavruyu bile emzirip onu büyütmeye çalışır. Bulduğu yavruya annelik yapmaya çalışır, onu ısıtır, onu kucaklar, ona sahip çıkar. Bu kangala özgü bir olaydır. Kangal bütün yavrulara, düşkünlere, sahipsizlere bir dosttur, bir kucaklayıcı ve bir sahipkardır. Arkadaşların içerisinde de bu durumu gören ve keyif alanlar oldu. Kangal köpeği diğer yavrularını bazen dışladığı oluyor ve en süt oranı yüksek memeyi Şila'ya daha çok emziriyor. Şila'yla daha yakından ilgileniyor” diye konuştu.

“İki yeteneğin bir arada büyümesi bir şans”

Hüseyin Yıldız, Alman Pointer ırkı bir yavrunun kangal köpeği yavrularıyla bir arada büyümesinin büyük bir şans olduğunu söyleyerek, “Ben onu kangal yavrularıyla bir arada büyütüyorum ve kendi aralarında bir koordinasyon oluşuyor. Birbirlerini hızlandırıyorlar, çabuklaşıyorlar, koku duyularını geliştiriyorlar. Av köpekleri genelde havayı koklamazlar, genelde av köpekleri yerde koku ararlar ve beraber büyüdükleri için kangal yavrularına bu özelliklerini de katmış oldu. Şila onun farklı güçlerini kangal köpeklerine adapte ediyor, bizim kangallar da ona farklı güçler katıyorlar ve dolayısıyla iki yeteneğin bir arada büyümesi bizim için büyük bir şans. Bunlar kendi arasında olağanüstü bağlar kurdular ve Şila'sız yemek yemiyorlar ve ilk yemeği yerken Şila'ya yediriyorlar” şeklinde konuştu.