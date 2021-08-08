Küle dönmeden jandarma söndürdü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın jandarma ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Şarkışla-Pınarbaşı karayolu üzerinde meydana geldi. M.P. idaresindeki 58 ER 918 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kontrol noktasına yaklaşan aracı fark eden jandarma ekipleri hemen devreye girdi. Ekipler, dumanlar yükselen aracı küle dönmeden su ve yangın söndürme tüpleriyle söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.