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Kullandığı traktörün altında kaldı, olay yerinde vefat etti

Sivas’ın Gürün ilçesinde kendi kullandığı traktörün altıda kalan Mehmet Cebeci (75) olay yerinde vefat etti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kendi kullandığı traktörün altıda kalan Mehmet Cebeci (75) olay yerinde vefat etti.


Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Karören köyünde meydana geldi. Mehmet Cebeci kendisi kullandığı traktörle tarlaya giderken üzerinden geçtiği tümseğin traktörü sarsmasıyla traktörden düştü ve geri kayan traktörün altında kaldı. Başından ağır yaralanan Cebeci olay yerinde vefat etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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