Kupaları Rektör Yıldız'a verdiler

Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen “19. Üniversiteler Halk Müziği ve Halk Dansları Yarışmaları”nda 3'üncü olan SCÜ Halk Dansları Ekibi ile organizasyonun solo ses yarışmalarında 3'üncü olan Ayhan Şanlı, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret ederek kupaları takdim etti.

Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarete Rektör Yıldız'ın yanı sıra Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Mustafa Hasbek, SCÜ Halk Dansları Ekibi Koordinatörü Özdemir Yalçın, antrenör Naci Şahin ile Halk Dansları Ekibi katıldı.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Üniversiteler Halk Müziği ve Halk Dansları Yarışmalarında 3'ncülükler elde ederek bizleri sevindirdiniz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da daha iyi dereceler alacağız. Daire Başkanımız başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Üniversitemiz açısından da önemli bir başarı. Hayırlı olsun.” dedi.