Kupaları vefat eden antrenöre armağan ettiler

Bir süre önce sporculara antrenman yaptırırken kalp krizi geçirerek vefat eden ve adı Çamlıcaspor ile özdeşleşmiş Vehbi Albayrak'ın anısına yapılan futbol turnuvası sona erdi. Turnuva sonunda U9 ile U12 kategorisinde Çamlıcaspor şampiyon oldu.

İstanbul Çamlıcaspor Kulübünün düzenlediği ve geleneksel olması planlanan rahmetli Vehbi Albayrak anısına yapılan futbol turnuvası tamamlandı. Turnuvaya 10 takımın katılarak kıyasıya mücadele ederken, turnuva U9, U11 ve U12 kategorilerinde yapıldı.

Çamlıcaspor Tesislerinde oynanan Vehbi Albayrak Futbol Turnuvası sonunda, U9 dalında Çamlıcaspor Şampiyon olurken, Ihlamurkuyuspor ikinci, Maltepe 1905 spor üçüncü ve Esenevlerspor dördüncü oldu. U11 kategorisinde de Ihlamurkuyuspor şampiyonluğa uzandı. U12 kategorisinde ise Çamlıcaspor birinci, Dudullu ikinci, Ihlamurkuyu üçüncü ve 1905 Maltepe spor dördüncü oldu.

U9 ve U12 kategorilerinde şampiyon olan Çamlıcaspor, kupayı vefat eden antrenörlerine armağan ettiler.