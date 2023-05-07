Küpeli köyünde fidanlar toprakla buluştu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Küpeli köyünde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Selçuk Baş; programda yaptığı konuşmada; ilçede bulunan tüm köylere ağaç dağıtacaklarını ifade etti.

Kaymakam Baş, "Projemizle ilçemizde yeşil alanlar daha da artacak. Tüm köylerimize ağaç dağıtımı yapılacaktır. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir” diye konuştu.