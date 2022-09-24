Kuraklığın ortaya çıkardığı mezarı mermerle çevirdiler

Sivas'ın Hafik ilçesinde kuraklık nedeniyle baraj suyu çekilince, Kocacık ailesi ortaya çıkan anne ve babalarına ait mezarı mermerle çevirdi.

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 12 kilometre olan Pusat-Özen barajı 2009 yılında su tutmaya başlayınca Maden-Alanyurt ve Pusat köyleri sular altında kaldı. Barajın 6 ay gibi kısa bir sürede su toplamasıyla yerleşim yerleri ile Maden köyünün mezarlığı da suya gömüldü. Köy mezarlığı barajın içerisinde küçük bir adacık olarak kaldı. Yüzlerce mezar suya gömüldü. Yüzme bilmeyen ve suda kullanılacak ulaşım aracı bulunmayan köylüler, yaklaşık 15 yıl yakınlarının mezarlarını yerinde ziyaret edemedi. Bu yıl bölgenin az yağış alması ve kuraklığında etkisiyle barajın suyu yaklaşık 100 metre çekildi. Hal böyle olunca sular altında kalan Maden köyünün mezarlığı da gün yüzüne çıktı. Maden köyü sakinlerinden Recep ve Süleyman Kocacık kardeşlerin anne ve babalarının yıllardır suya gömülü olan mezarları da zamanla aşınarak adeta kayboldu. Kocacık kardeşler 15 yılın ardından suyun çekilmesini fırsat bilerek yıllardır uzaktan göremedikleri anne ve babalarının mezarlarını mermerle çevirerek görünür hale getirebildiler. Öte yandan, sular altında kalan köyün bazı yerleşim yerlerini de gün yüzüne çıktığı görüldü.

Yıllar sonra anne ve babasının mezarlarını yaptırabildiler

Maden köyü sakinlerinden Süleyman Kocacık, barajın yapılmasıyla mezarların sular altında kaldığını ifade ederek, “Burada babam ile annem yatıyor. Barajın tam ortasında bulunuyoruz. Baraj yapılamadan önce buralar mezarlıktı. Köyde vefat eden vatandaşlar buralara defnediliyordu. Babamla annemi buraya defnetmeden önce baraj yoktu. 3-5 yıl sonra baraj yapıldı. Mezarlar sular altında kaldı. Babamla annemin de mezarı burada kaldı. Sular nedeniyle mezarların yanına gelemiyorduk. Haziran ayında buraya geldim, su vardı ayakkabılarımı çıkardım buraya geldim. Sonra su oldukça çekildi. Annemin babamın mezarını yapan arkadaş kamyonla mezarların yakınına kadar geldi. Mezarları yaptılar bizde içini dolduracağız” dedi.

"Anne ve babalarının mezarlarını çevirdiler"

Alanyurt Köyü sakinlerinden Fuat Yıldız ise suların çekilmesiyle Recep ve Süleyman kardeşlerin anne ve babalarının mezarlarını çevirebildiklerini söyleyerek, “Yükseklik olarak yaklaşık 15 metre çekildi sular. Tam bulunduğumuz nokta suyun dışında kalıyordu. Bu noktaya su çıkmıyordu. Buraya kadar gelmenin mümkünü yoktu. Sular çekildi, eski köy ortaya çıktı. Bu mermere mezarı Süleyman ağabey kardeşi Recep Kocacık ile beraber çevirdiler. Babası ve annelerinin mezarı. Şimdi güzel karşıdan anne babalarının mezarlarını görebiliyorlar. Öncen mezarın olduğu belli değildi. Şimdi su çekildi, mezarın etrafını çevirdiler. Güzel bir görünüm oldu. Karşıdan anne babalarının mezarını gösterebiliyorlar. Burada köyün yaklaşık 400 mezarı vardı. Şimdi tepenin üzerindekiler belirgin. Suyun içinde kalan bazı mezarlarda görülüyor” ifadelerini kullandı.