Kuraklıkla boğuşuyordu, dolup taşınca kontrollü şekilde boşaltıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde geçtiğimiz yıl kuraklıkla boğuşan Kılıçkaya Barajı yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Suyun bir kısmı kontrollü şekilde boşaltıldı.

Geçtiğimiz yıl yetersiz yağış ve kuraklık sonrası adeta kuruma aşamasına gelen Kılıçkaya Barajı bu yıl yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Suşehri ilçesinde bulunan ve enerji üretmek için Kelkit Çayı üzerine yapılan Kılıçkaya Barajı, son günlerde yağan yağmurlar sonrasında 7 yıl sonra ilk kez yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Bazı bölgelerde su taşınca, barajdaki suyun bir kısmının boşaltılmasına karar verildi. Alınan kararın ardından barajdaki suyun bir kısmı, tedbirler sonrası kontrollü şekilde savak kapaklarının açılmasıyla boşaltıldı. Barajın boşaltılma anı dron ile havadan çekildi.