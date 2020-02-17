İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurallara uymayan avcılara suçüstü

Sivas’ta avlanma kurallara uymayan avcıların 6 takozsuz ve 1 ruhsatsız av tüfeğine el konularak yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Sivas'ta avlanma kurallara uymayan avcıların 6 takozsuz ve 1 ruhsatsız av tüfeğine el konularak yasal işlem yapıldığı bildirildi.


Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “15-16.02.2020 tarihlerinde İl Şube Müdürlüğümüzce Sivas İlimizde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde kurallara uymayan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmış olup; 6 takozsuz av tüfeğine Şube Müdürlüğümüzce el konulmuş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ilçe jandarma komutanlığına teslim edilmiştir.Ayrıca kaçak olarak avlanan 23 adet kınalı keklik de imha edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.