Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştılar

Sivas'ta "Genç Nida Hafızlık Yarışması" ve "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Asım Şahin Kız Anadolu İHL ve Merkez Kız Anadolu İHL tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yarışma programına, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Mehmet Uysal ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açış konuşmasını Sivas Kız Anadolu İHL Müdürü Burhan Kaya gerçekleştirdi. Kaya, yarışma hakkında bilgi vererek öğrencilere başarılar diledi.

Kaya'nın ardından konuşan Aslan ise yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Konuşmaların ardından ilk olarak Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, ardından Genç Nida Hafızlık Yarışması gerçekleştirildi.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda Asım Şahin Kız Anadolu İHL öğrencisi Zeynep Topbaş birinci, Merkez Kız Anadolu İHL öğrencisi Rabia Topal ikinci, Abdussamed Bal Kız Anadolu İHL öğrencisi Elif Buse Yıldız ise üçüncü oldu.

"Genç Nida Hafızlık Yarışması"nda ise Asım Şahin Kız Anadolu İHL öğrencisi Hayrünnisa Yalçın birinci, Sivas Merkez Kız Anadolu İHL öğrencisi Dilara Tek ikinci, İhramcızade İHL öğrencisi Meliha Aslan ise üçüncü oldu.

Yarışma sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri okul müdürleri tarafından takdim edildi.