Kurban Bayram'ı öncesi besiciye büyük şok ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kurbanlık koyunların bulunduğu ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde bir kurt, koyunların bulunduğu ağıla girdi. Ağıla giren kurt, İmdat Çarboğa'ya ait 59 koyunu boğarak telef etti. Kurban Bayramı için satışa hazırladığı koyunların telef olduğunu gören İmdat Çarboğa, hayatının şokunu yaşadı. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Çarboğa'nın haber vermesi üzerine olay yerine İlçe tarım Müdürlüğü ve Gemerek Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gelerek inceleme yaptı. Telef olan hayvanlar iş makinaları ile bulundukları yerden alınarak gömüldü.