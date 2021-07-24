Kurban bayramı sonrası mesire alanları tıka basa doldu

Kontrollü normalleşme süreci ve Kurban Bayramıyla birlikte ülkenin dört bir yanında piknik alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Sivas kent merkezinde bulunan ve piknikçilerin uğrak yeri olan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanına Kurban Bayramı sonrası vatandaşlar adeta akın etti. Mesire alanın girişinde araç kuyruğu oluşurken bazı vatandaşlar yer bulmakta zorlandı. Ailesini ve arkadaşlarını yanına alan vatandaşlar kendilerini doğaya bırakarak güzel havanın tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinde Paşabahçe'ye gelen vatandaşlar burada sabah kahvaltılarının ardından öğle saatlerinde kurban etlerini mangalla buluşturdu. Keyifli bir gün geçiren vatandaşlar top oynayıp ip atlayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Vatandaşlar ise piknik alanlarının kalabalık olduğunu, yer bulmakta zorluk çekseler de piknik yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi.