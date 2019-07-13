Kurbanlıklarda, 1 Liralık artış

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'ta ki kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla canlı hayvanın kilogramında 1 liralık fiyat artışı olduğunu söyledi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Kurban bayramı öncesi canlı tosunun kilogram fiyatının 23 Lira, canlı damızlık vasfını kaybetmiş düvenin kilogram fiyatının 22 Lira, canlı İnek kilogram fiyatının 20 lira olarak fiyatları belirlediklerini söyledi. Kurbanlıkların fiyatlarının belirlenmesinin ardından 2018 yılına oranla fiyatlarda kilogram başına 1 Liralık artış oldu.

Fiyatlardaki 1 Liralık artışın artan yem fiyatlarına oranla düşük bir artış olduğunu belirten Hastaoğlu, kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde besicilerin büyük özveri gösterdiğini söyledi. Hastaoğlu, “ Geçtiğimiz günlerde besici arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde canlı tosun 23 Lira, canlı damızlık vasfını kaybetmiş düve 22 Lira, canlı İnek 20 lira olarak fiyatları belirledik. Geçen yıla oranla kıyaslayacak olursak sadece kiloda 1 liralık fark oldu. Buda besici arkadaşlarımızın bu sene öz verili davranmasının neticesidir. Biliyorsunuz bu sene yem fiyatları çok anormal arttı. Buna rağmen besici kardeşlerimiz çok güzel fedakarlık yaptılar. Bu fiyatları sabit tutmaya çalıştık. Bence güzel bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Diğer illerdeki borsa başkanlarımız da bizleri arayarak fiyatları bizden aldı. Onlarda bizim fiyatlarımızın biraz altında veya biraz üstünde uygulayarak, satışlara başladılar. Bu fiyatlar büyük şehirde daha farklı. Oralarda biraz daha pahalı, bizdeki fiyatlar gibi değil. Yani 25 liradan aşağı olan yer yoktur. Özellikle İstanbul'u kast ediyorum. “dedi.

Sivas'tan büyük şehirlere, kurbanlık

Sivas'ta yetiştirilen kurbanlıkların satılmak üzere büyük şehirlere gönderildiğini belirten Hastaoğlu, yetiştiricilerin kurbanlık üretimi noktasında çok iyi bir seviyede olduğunu söyledi. Hastaoğlu, “Anadolu'dan kamyonlar ile hayvan gidiyor. Orada belli ilçelerde belli satış noktalarında satışa sunuyorlar. Bu sene yine Sivas‘ın dışına satmak isteyen besiciler, oraya hayvanları götürerek satışa sunacaklar. Büyük şehirlerin ihtiyaçlarını da onlar giderecekler. Sivas'ın kurban noktasında çok iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Diğer iller bizim gibi değil bu iş bizim için sektör oldu ve piyasayı da biz belirliyoruz. Şuan ki hali ile hem üretici hem de tüketici memnun vaziyette. Şimdiden herkesin Kurban Bayramını kutluyorum. Yapmış olduğumuz toplantı da büyük baş hayvanların kesimini 450 lira olarak belirledik. Bizim borsa olarak açıkladığımız fiyat, 450 liradır“ dedi.