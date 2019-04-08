Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için 1 saatlik karartma

ÇEDAŞ, küresel iklim değişikliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak adına bu yıl da ‘Dünya Saati'ne destek verip 51 binasında aynı anda 1 saat boyunca ışıkları söndürdü.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en büyük çevre etkinliği olarak kabul edilen Dünya Saati uygulaması çerçevesinde ÇEDAŞ, 20:30-21:30 saatleri arasında 51 binasında ışıklarını bir saatliğine söndürdü.

WWF'in, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için dünya kamuoyuna çağrıda bulunmak amacıyla yürütmekte olduğu bir küresel etkinlik olan ‘Dünya Saati' doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

2019 teması “doğa ve insan için yeni bir başlangıç” olarak belirlenen etkinlik kapsamında geçen yıl, 135 ülke ve bölgeden 3 binden fazla kurum ışıklarını söndürdü. İstanbul'dan Yeni Zelanda'ya, Paris'ten Paraguay'a 7 kıtadan 2 milyar birey, kuruluş ve işyeri, iklim değişikliğine dikkat çeken bu etkinliğe katılım sağladı.