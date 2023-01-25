Küresel ısınma arıların kafasını karıştırdı, bal üretiminde azalma olabilir

Sivas'ta Ocak ayının ortasında olunmasına rağmen kovanlarda olması gereken arılar sıcak havayı görünce dışarı çıktı, bu durum ise arıcıları bir hayli endişelendirdi.

Tüm Türkiye'de etkisini gösteren küresel ısınma insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Ocak ayının son günlerine gelinmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmesi arıların kafasını karıştırdı. Bu aylarda kovanda olması gereken arılar güneşi görünce kovanlarından dışarı çıktı. Sivas Arıcılar Birliği Başkanı Yahya Epsileli , dışarıya çıkan arının soğuk hava ve ıslak bir zeminle karşılaşınca kovanına geri dönemediğini ve öldüğünü belirterek, “Bu ölümlerde arı kolonilerinin azalmasına neden oluyor, zayıf düşen kolonilerde bahar aylarında yumurta azlığı nedeniyle bal üretiminde azalmalar olacak” şeklinde konuştu.

“En büyük sıkıntı arıların dışarda olması”

Sivas Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yahya Epsileli, arıların bu havada dışarda olmasının büyük bir sıkıntı olduğunu belirterek, “Bu sene gerçekten çok kurak bir dönem yaşıyoruz. İlerleyen zamanlarda yağış bekliyoruz, bu durumun da kuraklığın önüne geçeceğini düşünüyoruz. En büyük sıkıntı arıların dışarda olması ve ani hava değişimlerinde havaların soğuması ile arılar dışarda kalıyor. Bu sebepten dolayı da dışarıda kalan arılar ölüyor ve nüfusları azalıyor. Bu durumu önlemek için arılarda daraltma ve kış yiyeceği olarak bal verilmesi gerekiyor. Eğer bu ürünler yoksa çok önermesek de katı yiyecekler olan fondan şekeri veya arı kekini bu sıcak günlerde arılara verilebilir” dedi.

“Böyle giderse arı ölümleri fazla olacak”

Epsileli, havaların bu mevsimde sıcak gitmesi halinde arılarda ölümlerin artacağını ifade ederek, “Eğer böyle giderse arı ölümleri fazla olacak, inşallah bahar aylarımız daha güzel olur ve bu durumun bu şekilde devam etmemesini temenni ediyorum. Arılarda yavrulama da oluyor. Sivas'ta bu aylarda kovanlarda yavru olması hiç de iyi bir durum değil. Arıların kesinlikle dinlenmiş olması gerekiyor Anadolu bölgesinin yaklaşık 2 veya 2 buçuk ay kar altında bulunması lazım. Çünkü ekilen buğdayların yorgan gibi örtü altında olup gelişmesi gerekiyor. Bu durumu bu sene Sivas'ta hiç yaşamadık” diye konuştu.

“Bahar da yumurta azlığı nedeniyle bal üretiminde azalmalar olacak”

Bahar da yumurta azlığı nedeniyle bal üretiminde azalmaların olacağını söyleyen Epsileli, “Önlem olarak arıları daraltmak, yiyeceği olmayan arılara yiyecek vermek gerekiyor. Şekeri de bu aylarda arıları beslemek için istiyoruz. Eğer önlemini almasak arı ölümleri artar, arı ölümleri de tabiatımızın sonu demek olacaktır” şeklinde konuştu.

“Arılarda bizim gibi mevsimleri şaşırdılar”

Sivas kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan bal üreticisi Hacı Ömer Cinni, arıların mevsimleri şaşırdığını söyleyerek, “ Dışarıya çıkan arı kovanına dönemiyor. Arılarda çok fazla yavrulama var, bu yavrularda kış sert olursa arı kendini toparlayamayacak ve ölecek. Arı kovanlarının içinde bal bitmiş durumda, bu arıları kek veya takviye yemlerle beslememiz lazım. Böyle devam ederse arılar yaza dayanamaz ve ölürler. Hava güzel olduğu için arılar kovandan dışarı çıkıyor ve dışarda da yiyecek bir şey bulamıyor. Arılarda bizim gibi mevsimleri şaşırdılar” ifadelerini kullandı.