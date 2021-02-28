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Kurtlar, kendilerini görüntüleyen muhabirleri böyle izledi

Sivas’ın Zara ilçesi Bolucan köyü mevkiinde iki kurt, bölgede haber çalışması yapan İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından görüntülendi.

Sivas'ın Zara ilçesi Bolucan köyü mevkiinde iki kurt, bölgede haber çalışması yapan İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından görüntülendi.


Zara ilçesi Bolucan köyü yakınlarında haber çalışması yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri arazide avlanmaya çıkan iki kurdu görüntüledi. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, muhabirleri görünce koşarak bölgeden uzaklaştı. Gözden kaybolan kurtlar bir süre sonra yeniden ortaya çıktı. Kurtlar yüksek bir tepeden kendilerini görüntüleyen muhabirleri izlediler.

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