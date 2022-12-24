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Kurtların yediği düşünülen köpekten geriye iskeleti kaldı

Sivas’ın Gemerek ilçesinden kurtlar tarafından yenildiği düşünülen köpekten geriye kalan iskelet görenleri şok etti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinden kurtlar tarafından yenildiği düşünülen köpekten geriye kalan iskelet görenleri şok etti.


Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Sedat Çağatay, Kartalkaya köyü mevkiinde ilerlerken yerde telef olmuş bir köpek gördü. Köpeğin yanına giden Çağatay, gözlerine inanamadı. Kurtlar tarafından yenildiği düşünülen köpekten geriye sadece başı, iskeleti ve ayaklarının kaldığı görüldü. Çağatay karşılaştığı şok edici görüntüyü cep telefonuyla kaydetti.

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