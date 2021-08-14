İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kurumaya bırakılan kayısılar sele kapıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan sel hayatı olumsuz etkiledi, kurumaya bırakılan kayısılar sele kapıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sel hayatı olumsuz etkiledi, kurumaya bırakılan kayısılar sele kapıldı.


Sivas Gürün ilçesinde etkili olan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel, ilçeye bağlı Tepecik deresini taşırdı. Dere yakınında bulunan Tepecik köyü de selden nasibini aldı. Sel köy de hayatı olumsuz etkiledi. Yakup Akan ve Baki Akkaş'a ait kurumaya bırakılan kayısılar gelen sele kapıldı. Yaklaşık 3 ton kayısı ziyan oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.