Kurumlar arası voleybolda şampiyonları belli oldu

Sivas'ta 40 takımın yer aldığı merhum Fahrettin Sağlam anısına düzenlenen “Kurumlar arası voleybol turnuvası” tamamlandı. Turnuva sonunda kadınlarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, erkeklerde ise Sivas Gençlik ve Spor şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından emekli şube müdürü merhum Fahrettin Sağlam anısına düzenlenen “Kurumlar arası voleybol turnuvası” sona erdi. 43 gün süren heyecan dolu turnuvanın müsabakaları Taha Akgül Spor Salonu ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda oynandı. 40 takımın yer aldığı müsabakalar büyük heyecan içerisinde geçerken, takımlar dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Kurumlar arası voleybol müsabakalarında dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Başarılı kurumlara kupa ve madalyalarını Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, Gemerek Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve kurum müdürleri takdim etti.