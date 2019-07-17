Kuruyan mavi gölden geriye beyaz örtü kaldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Gölü, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynaklarının kesilmesi ile kurudu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan yer alan Tecer Gölü, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynaklarının kesilmesi ile tamamen kurudu. Gölün kuruması ile geride suda çözülen tuz tortuları kaldı. Tuz tortuları gölün zemininde görülmeye değer beyaz bir örtü oluşturdu. Ortaya çıkan manzarayı görmek isteyenler kuruyan göle gidip fotoğraf çektiriyor.