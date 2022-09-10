Kuruyemişten kozmetiğe geniş bir kullanım alanına sahip, hasadı başladı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kuruyemişten kozmetiğe geniş bir kullanım alanına sahip çerezlik kabak çekirdeğinin hasadına başlandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bozkır adeta sarıya boyandı. 80 dönümlük bir tarlada hasadı yapılan çerezlik kabak çekirdekleri görsel şölen sundu. Kuruyemişten kozmetiğe geniş bir kullanım alanı ve ekonomik değeri olan çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte geçen yıla göre bu yıl arttı. Ahmet Şahin'in tarlasında geçen yıl dönüm başına 70 kilogram alınan kabak çekirdeği bu yıl artış göstererek dönüm başına 100 kilograma yükseldi. Çiftçi Şahin bu yıl 80 dönüm tarlasından 8 ton rekolte bekliyor.

Ahmet Şahin yaptığı açıklamada, “Bu yaşta çalışıyorum, hizmet ediyorum. Biz memleket için ölene kadar çalışırız ama bizi de aracılara boğdurmasınlar. Kabak ekiyoruz bizden alıyorlar on liraya, satıyorlar yüz liraya. Bunun arasındaki farkları kim kazanıyor” dedi.