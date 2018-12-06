Kuşlar güzellikleriyle büyüledi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin farklı türlerden ağaçların yer aldığı yerleşkesinde ve Kızılırmak'ın kenarında bulunan göçmen ve yerel kuşlar, öğretim görevlisi Turgay Kural tarafından fotoğraflandı. Kuşlar görsel güzellikleriyle büyüledi.

Kızılırmak boyunca bereketli deltaları tercih eden göçmen ve yerel kuşlar üniversitenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğe de işaret ediyor. Üniversite yerleşkesindeki muhtelif yerlere yerleştirilen çok sayıdaki kuş yuvası ile yerel ve göçmen kuşların rahat etmeleri sağlanıyor. Her mevsim bahar aylarından itibaren üniversite yerleşkesine gelen göçmen kuşlar kış aylarında üniversite sınırlarında yer alan yeşil ve sulak alanlardan ayrılarak daha sıcak bölgelere göç ediyor.

Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden belgesel sinema yönetmeni ve doğa fotoğrafçısı Öğretim Görevlisi Turgay Kural, yerleşkede bulunan kuş türlerini fotoğrafladı. Sabahın erken saatlerinde yerleşkedeki yeşil alanları ve Kızılırmak'ı takip eden Kural, göçmen ve yerel kuşlar olmak üzere; söğüt serçesi, kızıl şahin, kerkenez, büyük akbalıkçıl, gri balıkçıl, karabatak, orman düdükçünü, çam baştankarası, mavi baştankara, büyük baştankara, kızılgerdan, ökse ardıcı, bahçe tırmaşıkkuşu, kumru, karabaşlı iskete, kızılkuyruk, beneklisinekkapan, alaca ağaçkakan, çıvgın, sığırcık gibi farklı birçok kuş türünü fotoğraflayarak belgeledi.

Bahar aylarında yerleşkede daha fazla kuş türünün görülebileceğini belirten Kural, gelecek yıl Cumhuriyet Üniversitesi yerleşke sınırları içerisindeki kuş türlerinden orta metraj bir belgesel sinema filmi çekmeyi planladıklarını ifade ederek doğal zenginliğin bir parçası olan kuş türlerinin, üniversiteyi konaklama alanı olarak seçmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.