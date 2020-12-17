Kütüphane Kaynakları Veri Tabanı erişime açıldı

Uzaktan eğitimin devam ettiği şu günlerde öğrencilerin kaynaklara daha kolay ulaşabilmelerine yardımcı olmak, eğitim kalitesinin düşmemesi sağlamak, akademisyenlerin ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarını rahatlıkla yapabilmeleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane Kaynakları Çevrimiçi Veri Tabanları erişime açıldı. Dünyadaki çok sayıda veri tabanının lisanslı üyesi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, birçok veri tabanını deneme amaçlı kullanıcıların erişimine açtı. EBSCO isimli bir sistem aracılığıyla tek bir ekrandan veri tabanlarında dergiler, kitaplar, makaleler taranabilecek. Tarama işlemi üniversite içerisinden ilave hiçbir işlem yapmadan gerçekleştirilebilirken, üniversite dışından proxy (vekil) sistemini bilgisayara tanıttıktan sonra tarama işlemini yapılabiliyor. Öte yandan Proxy ile bağlanırken üniversitenin tahsis ettiği e-posta hesabı ve şifresi istenecek ve kullanıcı adı ve şifre olarak kullanılabilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kütüphanesinde bulunan kitap, dergi ve diğer materyal taraması çevrimiçi olarak yapılabilmesinin yanı sıra, kitap/derginin hangi salonda ve hangi rafta olduğu görülebiliyor. Ayrıca akademisyenlerin üretmiş olduğu makalelere de erişilebiliyor.