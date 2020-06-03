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Kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını böyle uçurdu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını uçurdu, çatının uçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını uçurdu, çatının uçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Gemerek ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Fevziçakmak mahallesinde bulunan Adalet Sarayının çatısı uçurdu. Çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatının rüzgarın etkisiyle uçtuğu görülüyor. Çatının uçtuğu esnada bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken çatı kullanılamaz hale geldi.

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