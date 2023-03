Kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar görenlere tebessüm ettirdi

Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzular anneleriyle buluştu, görenlerin yüzünde tebessüm oluştuğu buluşma drone ile havadan görüntülendi.

Sivas'ın Ulaş İlçesi Kurtlukaya köyünde Kaplan ailesine ait küçükbaş hayvan çiftliğinde ilkbaharın gelmesiyle yüzlerce koyun doğum yapmaya başladı. Günü annelerinden ayrı geçiren yüzlerce kuzu, kapıların açılmasıyla anneleriyle buluştu. Kuzuların kokularından tanıdıkları anneleri ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan görüntülenirken yetiştirici Nuray Kaplan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin en güzel yanının, kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar olduğunu söyledi.

“Her koyun kendi kuzusunu kokusundan buluyor”

Yetiştirici Haydar Deniz, her koyunun kendi kuzusunu kokusundan bulduğunu ifade ederek, “ Koyunlar Şubat ayında kuzulamaya başladı ve kuzulamaları devam ediyor, daha bitmedi. 70-80 tane daha kuzulayacak koyun var. Onları sabah akşam birleştiriyoruz. İçeride koyun ve kuzular sürekli kaldığında koyunun hem sütü azalıyor hem de zayıflıyor. Günde 2 kez emzirdikleri zaman daha iyi doyuyorlar. Her koyun kendi kuzusunu kokusundan buluyor. Her kuzunun kokusu farklı ve koyunlar kuzularını kokularından buluyorlar. Farklı bir hayvan yanına geldiği zaman burnuyla vurarak gönderiyor” dedi.

“Biz kuzuları evlat şefkatiyle büyütüyoruz”

Yetiştirici Nuray Kaplan, kuzuları evlat şefkatiyle büyüttüklerini söyleyerek, “Şuan kuzulama dönemi ve kuzulayacak 70'e yakın hayvanımız var. Bu dönemler çok stresli. Hem kuzu açısından hem de anneleri açısından ayırıyoruz. Çok emdiği zaman anneleri zayıflıyor. Ayırdığımız zaman kuzulara ayrı yem veriliyor ve annelerine de daha özenli bakılıyor. Bu yüzden ayrı tutmak zorundayız. Anne ve kuzuları sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez buluşturuyoruz, diğer zamanlarda ayrılar. Hayvanlarda olsa dahi anne olmanın güzel yanı bu zaten, kuzularını kokularından tanıyorlar. Hiçbir yabancı kuzuyu emmesi için altlarına koymaz onlar. Yabancı kuzu geldiği zaman burunlarıyla vururlar ve kabul etmezler. İlk defa doğum yapan koyunlar bazen kendi kuzularını bile tanıyıp almıyor. Kuzusunun kokusu farklı geldiği zaman onları bile kabullenmiyorlar. Kendi kuzularını kabullenmedikleri zamanlar oluyor ama zamanla alışıyorlar ve daha sonra da bırakmıyorlar. Bu işin en güzel zamanı da bu zaten, bunun verdiği mutluluk. Bütün kuzular evlat gibi seviliyor. Bunların hepsi birer evladımız oluyor ve biz kuzuları evlat şefkatiyle büyütüyoruz. Bu iş çok yorucu ama güzel” diye konuştu.